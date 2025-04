بلا رمزی برای قسمت دوم فصل دوم سریال The Last Of Us بهترین بازیگر هفته شد

بلا رمزی یکی از سخت‌ترین هنرنمایی‌های خودش را هفته‌ی پیش در قسمت دوم فصل دوم سریال The Last of Us داشت و وبسایت TVLine به بررسی بازی او پرداخته است. توجه! این مطلب حاوی اسپویل سریال The Last of Us است. قسمت دوم فصل دوم سریال The Last of Us یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این […]

منبع متن: gamefa