حالت آفلاین برای سری The Crew منتشر خواهد شد

سال گذشته، تعطیلی بازی The Crew باعث اندوه و ناامیدی بسیاری شد و با اعتراضات گسترده‌ای از سوی طرفداران مواجه شد؛ حالا یوبیسافت قصد دارد تا این نظرات منفی را تغییر دهد. در سپتامبر سال گذشته، یوبیسافت قول داده بود که حالت آفلاین را به هر دو بازی The Crew 2 و The Crew Motorfest […]

منبع متن: gamefa