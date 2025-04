کاربران متاکریتیک به بازی Days Gone Remastered امتیاز بالایی داده‌اند

پلی استیشن چندی پیش نسخه ریمستر بازی Days Gone را معرفی کرد و البته به دلیل انتشار دوباره آثاری که چندان قدیمی نیستند، مورد انتقاد قرار گرفت. اما به نظر می‌رسد که هواداران اصلی Days Gone هنوز حاضرند از این فرنچایز با تمام وجود حمایت کنند. پس از انتشار، Days Gone Remastered، بازی توانست امتیاز […]

منبع متن: gamefa