لحظه ای که دنیل دی لوئیس جایزه‌اش را به هیث لجر تقدیم کرد

دنیل دی لوئیس، هیث لجر را الگوی خود می‌دانست. در سال ۲۰۰۸ دنیل دی لوئیس جایزه SAG را برای عملکرد برجسته‌اش در نقش اصلی فیلم There Will Be Blood دریافت کرد. او پس از دریافت جایزه با در سخنرانی فوق‌العاده‌ای جایزه‌اش را به هیث لجر تقدیم کرد. جالب اینجاست لوئیس هرگز هیث لجر را ملاقات […]

منبع متن: gamefa