یوتیوبر ژاپنی طی رویداد Switch 2 در ۷ دقیقه Breath of the Wild را به پایان رساند

آخر هفته گذشته، یوتیوبر ژاپنی، ایکابوزه (Ikaboze)، ویدیویی از دستاورد چشمگیر خود به اشتراک گذاشت؛ دستاوردی که در جریان حضور وی طی رویداد پیش‌‌نمایش کنسول Switch 2 در توکیو رقم خورد. دموی بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild طی این رویداد عمومی در دسترس بود و به بازیکنان اجازه می‌داد تا از […]

منبع متن: gamefa