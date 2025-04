دیوید هاربر از تاثیر غیبت ناتاشا رومانوف در فیلم Thunderbolts بر روی شخصیت‌های یلنا و الکسی گفت

دیوید هاربر به تازگی از رابطه فروپاشیده شخصیت‌های یلنا و الکسی در فیلم Thunderbolts صحبت کرده است. مسیر پر فراز و نشیب مارول در فاز پنجم سینمایی‌اش قرار است با فیلم Thunderbolts به پایان برسد تا طرفداران آثار ابرقهرمانی، منتظر شروع فاز ششم MCU با فیلم The Fantastic Four: First Steps باشند. حالا درحالی که […]

