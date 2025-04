بازی Indiana Jones and the Great Circle پرفروش‌ترین عنوان هفته سوم ماه آوریل در آمریکا شد

پس از انتشار Indiana Jones and the Great Circle برای کنسول پلی استیشن ۵، این عنوان به پرفروش‌ترین بازی هفته سوم ماه آوریل در ایالات متحده تبدیل شده است. هفته گذشته بازی Indiana Jones and the Great Circle موفق شد رتبه اول را در جدول فروش بازی‌های ویدیویی ایالات متحده کسب کند. این اتفاق از […]

منبع متن: gamefa