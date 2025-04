عملکرد عالی GTA 5 ،Fortnite و Call of Duty در جذب پلیر طی هفته منتهی به ۱۹ آوریل

با وجود فروش قدرتمند در هفته اول روی پلی استیشن ۵، بازی Indiana Jones and the Great Circle هنوز موفق نشده وارد فهرست پرمخاطب‌ترین بازی‌ها شود. اما عناوین GTA 5 ،Fortnite و Call of Duty طبق انتظار عالی عمل کرده‌اند. طبق گزارش تحلیل‌گر Circana، مت پیسکاتلا، نام این عنوان در جدیدترین فهرست بازی‌هایی که بیشترین […]

منبع متن: gamefa