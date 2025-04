سیدنی سوئینی پرقدرت وارد دنیای بازی می‌شود؛ حضور در فیلم‌های اسپلیت فیکشن و آوت‌ران

در زمان نگارش این خبر، هنوز مشخص نشده که سوئینی نقش میو را در این فیلم ایفا خواهد کرد یا زویی؛ هرچند که ظاهر او بیشتر به زوئی می‌خورد. گفتنی است که در اوایل امسال بود که اعلام شد اسپلیت فیکشن قرار است به فیلم تبدیل شود. منابع خبری گفته بودند که شرکت استوری کیچن (Story Kitchen)، نامی که شاید در اخبار قبلی درباره پروژه‌های اقتباسی دیگر از بازی‌های ویدیویی مانند ToeJam and Earl ،Vampire Survivors و Slime Rancher دیده باشید، در حال جمع‌آوری تیم بازیگران، نویسندگان و کارگردان این فیلم است.

البته این اولین بازی شرکت هیزلایت (Hazelight) نیست که گفته می‌شود قرار است یک اقتباس سینمایی دریافت کند. در سال ۲۰۲۲ نیز گزارش شده بود که بازی It Takes Two که یک بازی کوآپ در مورد روابط زناشویی است، قرار است هم به سینما و هم به تلویزیون راه پیدا کند. با این حال، از آن پروژه اطلاعات زیادی منتشر نشد و اوایل امسال جوزف فارس (Josef Fares)، بنیان‌گذار هیزلایت، گفته بود خودش هم نمی‌داند وضعیت فیلم It Takes Two در چه مرحله‌ای است.

البته به نظر می‌رسد که اسپلیت فیکشن تنها پروژه‌ی سیدنی سوئینی با محوریت بازی‌های ویدیویی نخواهد بود زیرا گفته شده که شرکت یونیورسال (Universal) قصد دارد سری بازی‌های مسابقه‌ای OutRun از سگا را به یک فیلم سینمایی تبدیل کند. کارگردانی این فیلم بر عهده‌ی مایکل بی (Michael Bay) خواهد بود و تهیه‌کنندگی آن را سیدنی سوئینی و مدیر اجرایی سگا، تورو ناکاهارا (Toru Nakahara)، بر عهده دارند. همچنین گفته شده فیلم‌نامه را جیسون راثول (Jayson Rothwell)، نویسنده آثاری چون Silent Night و Polar، خواهد نوشت و کل پروژه تحت نظارت رئیس سگا، شوجی اوتسومی (Shuji Utsumi)، پیش می‌رود.

بازی OutRun ابتدا در سال ۱۹۸۶ برای دستگاه‌های آرکید عرضه شد و سپس نسخه‌هایی برای کنسول‌های خانگی سگا مانند مستر سیستم، جنسیس و ساترن و همچنین رایانه‌های شخصی منتشر شد. ویژگی برجسته‌ی این بازی، امکان انتخاب مسیرهای مختلف در طول مسابقه بود که در نهایت به پایان‌بندی‌های متنوع منتهی می‌شد. در دهه‌ی ۹۰ بازی‌های متعددی از این سری منتشر شد، اما روند توسعه‌ی آن در سال‌های بعد کند شد. آخرین بازی این مجموعه، OutRun Online Arcade بود که در سال ۲۰۰۹ توسط استودیوی سومو دیجیتال (Sumo Digital) ساخته و منتشر شد.

یونیورسال سال‌ها است که در تبدیل بازی‌های ویدیویی به فیلم‌ها فعالیت دارد. این استودیو کار خود را با فیلم شکست‌خورده‌ی استریت فایتر آغاز کرد و سپس با Doom با بازی دواین جانسون ادامه داد. پس از آن، با فیلم‌هایی مانند وارکرفت، Five Night’s at Freddy’s و سوپر ماریو. موفقیت بیشتری کسب کرد و اکنون برنامه‌هایی برای اقتباس از آثاری مانند Just Cause ،Ruiner و شینوبی دارد. در مورد اینکه فیلم OutRun درباره‌ی چه چیزی خواهد بود، هنوز نمی‌توان با قطعیت چیزی گفت. این سری بیشتر حال‌وهوای مسابقه‌ای همراه با موسیقی‌های جذاب دارد، بنابراین احتمالاً فیلم آن بیشتر شبیه به Baby Driver خواهد بود تا Fast and the Furious. با این حال، به طور کلی فیلم‌هایی که از بازی‌های ویدیویی اقتباس می‌شوند، همواره چالش‌هایی در پیش دارند تا بتوانند حتی به سطحی «نسبتاً خوب» برسند؛ بنابراین باید با انتظاراتی واقع‌بینانه به استقبال این پروژه‌ها رفت.

منبع: Eurogamer

