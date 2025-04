بلا رمزی به کیت هرینگتون در گفتن دیالوگ‌های جان اسنو کمک کرده است

اخیراً در مصاحبه‌ای کیت هرینگتون از عملکرد حرفه‌ای بلا رمزی در سریال Game Of Thrones سخن گفته است. توجه! این مطلب حاوی اسپویل سریال Game Of Thrones است. کیت هرینگتون، اخیراً فاش کرد چطور هم‌بازی ۱۱ ساله‌اش در یک صحنه کلیدی سریال Game Of Thrones به او کمک کرده بود. در فصل ششم، جان اسنو […]

منبع متن: gamefa