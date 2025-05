پیش‌درآمد جدید The Hunger Games یکی از بزرگ‌ترین بودجه‌ها در کل فرنچایز را خواهد داشت

شاید هنوز فیلم‌برداری The Hunger Games: Sunrise on the Reaping آغاز نشده باشد، اما این پیش‌درآمد آتی با یکی از بالاترین بودجه‌های این فرنچایز، انتظارات زیادی را برانگیخته است. این فیلم که در سال ۲۰۲۶ اکران می‌شود و به دنیای رمان‌های پادآرمانی سوزان کالینز بازمی‌گردد، رویدادهای رمان سال ۲۰۲۵ را اقتباس می‌کند و دوران حضور […]

