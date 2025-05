از بازی هندی The Age of Bhaarat رونمایی شد

با انتشار تریلری از بازی اکشن ماجراجویی The Age of Bhaarat رونمایی شد. بازی The Age of Bhaarat یک بازی اکشن ماجراجویی حماسی هندی است که توسط استودیوی Tara Gaming (تأسیس شده توسط آمیتاب باچان، آمیش تریپاتی و نوردین عبود) ساخته شده است. این بازی قصد دارد هند را وارد صنعت بازی‌های ویدیویی کند. این […]

منبع متن: gamefa