آپدیت جدید نسخه کامپیوتر The Last of Us Part 2 Remastered باگ‌های بیشتری را برطرف می‌کند

ناتی داگ و Nixxes Software به‌روزرسانی جدیدی را برای نسخه‌ PC بازی The Last of Us Part 2 Remastered منتشر کرده‌اند. این به‌روزرسانی با شماره نسخه‌ ۱.۳.۱۰۴۳۰.۰۴۰۶ شناخته می‌شود و تمرکز اصلی آن بر رفع باگ‌ها و بهبود عملکرد بخش‌های مختلف بازی بر اساس بازخوردهای کاربران است. اضافه شدن افکت پویای جاری شدن خون یکی […] منبع متن: gamefa