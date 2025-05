سه دوران، یک قهرمان؛ در بازی Tenet of the Spark زمان سلاح شما است

بازی Tenet of the Spark با سفر در سه عصر مختلف، مرزهای زمان را می‌شکند. Tenet of the Spark یک بازی ماجراجویی تک‌نفره در سبک اکشن است. شما در این بازی نقش بوکسوری را دارید که با باندهای خلافکار و ارواح گذشته‌ مبارزه می‌کند. ویل (شخصیت اصلی بازی) در این مسیر خطرناک، از ارواح نیاکانش […]

منبع متن: gamefa