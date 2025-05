۸ بازی در ۱۵ مه سرویس گیم پس را ترک خواهند کرد

۸ بازی ویدیویی از جمله عناوین Brothers: a Tale of Two Sons و Planet of Lana قرار است در تاریخ ۱۵ مه (۲۵ اردیبهشت) از سرویس گیم پس خارج شوند. لیست کامل بازی‌ها را در ادامه می‌توانید مطالعه کنید: افرادی که به نگه‌داشتن این بازی‌ها علاقه‌مند هستند، می‌توانند با استفاده از تخفیف ۲۰ درصدی مشترکان […]

منبع متن: gamefa