تصویر جدیدی از پشت‌ صحنه فیلم Thunderbolts منتشر شد

به‌تازگی تصویر جدیدی از پشت صحنه فیلم Thunderbolts منتشر شده است. مدت زمان زیادی با به اتمام رسیدن فاز پنجم و مسیر پر فراز و نشیب مارول با فیلم Thunderbolts فاصله نداریم تا فاز ششم MCU در تابستان امسال با The Fantastic Four: First Steps آغاز شود. حالا به‌تازگی تصویر جدیدی از پشت صحنه این […]

منبع متن: gamefa