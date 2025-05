بیش از یک میلیون پلیر بازی South of Midnight را تجربه کرده‌اند

استودیوی Compulsion Games، سازنده‌ بازی South of Midnight، می‌گوید که نقش آن‌ها در ایکس باکس ساخت بازی‌های بلاک‌باستر به مانند Call of Duty نیست و تمرکز آن‌ها روی ارائه تجربیات متفاوت و خاص است. همچنین به گفته Guillaume Provost، مدیرعامل استودیو Compulsion Games بازی South of Midnight در کمتر از یک ماه از زمان انتشار […]

