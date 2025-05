شایعه: سونی قصد دارد اکران انیمیشن Spider-Verse 3 را به تاخیر بیندازد

طبق اطلاعات منتشر شده، سونی تاریخ جدیدی برای انتشار Spider-Man: Beyond the Spider-Verse در نظر دارد. بر اساس یک شایعه جدید، شرکت Sony Pictures ممکن است تاریخ اکران انیمیشن مورد انتظار Spider-Man: Beyond the Spider-Verse را که قرار بود در تاریخ ۴ اوت ۲۰۲۸ (۱۴مرداد ۱۴۰۷) منتشر شود، به تعویق بیندازد. این خبر توجه بسیاری […]

منبع متن: gamefa