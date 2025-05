بازیگران سریال Little House On The Prairie تکمیل شد

با انتخاب بازیگران سریال Little House On The Prairie نتفلیکس، خانواده محبوب اینگلز تکمیل شد. برای این سریال، لوک بریسی (الویز) و کراسبی فیتزجرالد (پالم رویال) به عنوان والدین، چارلز اینگلز و کارولین اینگلز، انتخاب شده‌اند، در حالی که اسکای‌واکر هیوز (جو پیکه) قرار است نقش دختر ارشد آن‌ها، مری اینگلز، را ایفا کند. این […] منبع متن: gamefa