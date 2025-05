افزایش قیمت بازی‌های ۷۰ دلاری پلی استیشن در برزیل

بازی‌های ۷۰ دلاری انحصاری پلی استیشن قرار است در برزیل افزایش قیمت داشته باشند، این تغییر با بازی Ghost of Yotei از استودیو Sucker Punch Productions آغاز می‌شود. فروشگاه پلی استیشن در برزیل به‌روزرسانی‌هایی را برای قیمت‌های بازی‌های Ghost of Yotei و Death Stranding 2: On the Beach انجام داده که باعث افزایش قیمت این […]

منبع متن: gamefa