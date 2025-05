پیش نمایش قسمت ۵ فصل ۲ سریال The Last of Us منتشر شد

پیش نمایش منتشر شده از قسمت ۵ فصل ۲ سریال The Last of Us، لحظات هیجان‌انگیزی را نمایش می‌دهد. قسمت پنجم فصل دوم سریال The Last of Us در تاریخ یکشنبه، ۱۱ مه ۲۰۲۵ (۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴) از شبکه HBO و سرویس استریم Max منتشر خواهد شد. در ادامه می‌توانید تریلر قسمت پنجم را مشاهده […] منبع متن: gamefa