تیم Skyrim Together ماد اجتماعی برای Oblivion Remastered منتشر می‌کند

تیم Skyrim Together که پیش‌تر حالت چندنفره را به این بازی نقش‌آفرینی عظیم اضافه کرده بود، اکنون تمرکز خود را روی The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered قرار داده‌ تا یک «ماد اجتماعی» با طعم Dark Souls ایجاد کنند. ماد Ghosts of Tamriel به شما امکان می‌دهد «درون بازی با دیگر بازیکنان از طریق پیام‌های […]

منبع متن: gamefa