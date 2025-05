منبع داخلی: بازی Half-Life 3 هم‌اکنون از ابتدا تا انتها قابل بازی است

اطلاعات مربوط به پیشرفت توسعه بازی Half-Life 3 از تایلر مک‌ویکر، منبع داخلی ولو، در یوتیوب منتشر شده است؛ ویدئوی جدید با تیتر Ask Me Anything به بحثی جامع درباره Half-Life 3 پرداخته و تست‌های بازی، طرح داستانی، برنامه توسعه و موارد دیگر را بررسی می‌کند. مک‌ویکر تأکید کرده که Half-Life 3 یک عنوان واقعیت […]

منبع متن: gamefa