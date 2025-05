یوشیدا: بازی Ghost of Yotei بهتر از Ghost of Tsushima خواهد بود

اخیراً در مصاحبه‌ای، شوهی یوشیدا (مدیر پیشین پلی استیشن) به کیفیت بالای Ghost of Yotei اشاره کرده است. شوهی یوشیدا به تازگی اظهار کرده است بازی Ghost of Yotei کیفیت بهتری نسبت به Ghost of Tsushima خواهد داشت. او با اشاره به اینکه در مراحل مختلف توسعه این بازی حضور داشته، از پیشرفت‌های چشمگیر آن […]

منبع متن: gamefa