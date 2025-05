رسمی: از ریمستر Gears of War 1 رونمایی شد؛ عرضه در تابستان ۲۰۲۵

با اعلام رسمی مایکروسافت Gears of War: Reloaded، نسخه مدرن و ارتقایافته بازی Gears of War 1، در آگوست ۲۰۲۵ منتشر می‌شود. این نسخه در ۲۶ آگوست ۲۰۲۵ (۴ شهریور ۱۴۰۴) با قیمت ۴۰ دلاری برای پلی استیشن ۵، ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر می‌شود. این بازی اولین حضور سری Gears of […]

منبع متن: gamefa