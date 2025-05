پوستر فیلم How to Train Your Dragon اژدهایی غول پیکر را نشان می‌دهد

به تازگی پوستری برای فیلم سینمایی و لایو اکشن How to Train Your Dragon منتشر شده که در آن اژدهایی غول پیکر دیده می‌شود. فیلم لایو اکشن How to Train Your Dragon یکی از مورد انتظارترین بازسازی‌های سال‌های اخیر است که بر اساس انیمیشن موفق و محبوبی به همین نام از استودیوی DreamWorks ساخته می‌شود. […] منبع متن: gamefa