متیو وود در فیلم The Fantastic Four: First Steps صداپیشگی خواهد کرد

متیو وود صداپیشگی ربات H.E.R.B.I.E. را در فیلم The Fantastic Four: First Steps بر عهده خواهد داشت. ربات H.E.R.B.I.E. همراه گروه چهار شگفت‌انگیز است و در مواقع نیاز، آن‌ها را از مشکل نجات می‌دهد. به گفته‌ی متیو شکمن، کارگردان فیلم، او به اندازه دیگر اعضای این گروه اهمیت دارد و عضوی از این خانواده‌ی دوست‌داشتنی […] منبع متن: gamefa