سه دنباله برای فیلم 10Things I Hate About You در حال ساخت است

کارگردان فیلم 10Things I Hate About You به تازگی خبر از ساخت سه دنباله برای این اثر سینمایی داده است. فیلم 10Things I Hate About You ممکن است نه یکی، بلکه سه دنباله‌ی جدید در آینده‌ای نه‌چندان دور به دست بیاورد. گیل جونگر، کارگردان این کمدی رمانتیک کلاسیک محصول سال ۱۹۹۹ با بازی هیث لجر […]

منبع متن: gamefa