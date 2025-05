28Years Later در حال حاضر مورد انتظارترین فیلم سال ۲۰۲۵ است

طبق اطلاعات منتشر شده در Letterboxd، عنوان 28Years Later در حال حاضر مورد انتظارترین فیلم ۲۰۲۵ است. فیلم 28Years Later، به کارگردانی دنی بویل و نویسندگی الکس گارلند، ادامه‌ای برای دو فیلم موفق 28Days Later و 28Weeks Later خواهد بود. این فیلم که قرار است در ۲۰ ژوئن ۲۰۲۵ (۳۰ خرداد) در بریتانیا و ایالات […]

منبع متن: gamefa