تصاویر و ویدیویی از پشت صحنه فیلم The Conjuring: Last Rites منتشر شد

به تازگی علاوه بر تصاویر، ویدیویی از پشت صحنه فیلم سینمایی و مورد انتظار The Conjuring: Last Rites منتشر شده است. ویدیویی از پشت صحنه فیلم The Conjuring: Last Rites منتشر شده که همراه با چند تصویر جدید در دسترس قرار گرفته است. در این ویدیو، جیمز وان، پاتریک ویلسون و ویرا فارمیگا به خاطره‌گویی […]

منبع متن: gamefa