نقد و بررسی قسمت چهارم فصل دوم سریال The Last of Us

قسمت چهارم فصل دوم سریال The Last of Us همانند قسمت قبلی آرام است ولی جزئیات بیشتری از داستان پیش‌رو را آشکار می‌کند. چهارمین قسمت از فصل دوم سریال The Last of Us با عنوان «روز اول»، نقطه عطفی در روایت این فصل از سریال محسوب می‌شود؛ جایی که تنش‌ها رو به افزایش هستند، روابط […] منبع متن: gamefa