انیمیشن بلند جدیدی از Shaun the Sheep در دست ساخت است

انیمیشن بلند جدیدی از Shaun the Sheep با موضوع هالووین در دست ساخت قرار دارد که سومین انیمیشن بلند این مجموعه خواهد بود. عنوان این انیمیشن Shaun the Sheep: The Beast of Mossy Bottom خواهد بود و در استودیو Powerhouse ساخته خواهد شد. StudioCanal نیز به این پروژه پیوسته و قرار است پخش جهانی آن […]

منبع متن: gamefa