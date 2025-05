تصویر جدید لایو اکشن How To Train Your Dragon پرواز هیکاپ را نشان می‌دهد

تصویر جدیدی از لایو اکشن How To Train Your Dragon منتشر شده که می‌توانید آن را مشاهده کنید. مجموعه انیمیشن‌های How To Train Your Dragon برای افراد زیادی خاطره‌انگیز است و هنوز هم طرفداران خودش را دارد. این سه‌گانه‌ی انیمیشنی به کارگردانی دین دبلوا در سال ۲۰۱۰ آغاز شد و در سال ۲۰۱۹ به پایان […] منبع متن: gamefa