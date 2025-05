تیم ضد تقلب Call of Duty جدی‌تر از همیشه به پاک‌سازی متقلبان ادامه‌ می‌دهد

فصل سوم Call of Duty برای بازی‌های Black Ops 6 و Warzone به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و امروز گزارش جدیدی از عملکرد تیم رسمی ضد تقلب بازی‌های Call of Duty منتشر شده است. مهم‌ترین نکته این گزارش، شدید‌تر شدن سخت گیری تیم Call of Duty در مقابله با کاربران دستگاه‌های کرونوس (Cronus) است. […]

منبع متن: gamefa