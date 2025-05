تولید دنباله‌های فیلم My Fault: London به زودی آغاز می‌شود

طبق گزارش‌های منتشر شده، تولید دو قسمت بعدی فیلم My Fault: London در ماه جاری آغاز شده است. درست مانند فیلم‌های اسپانیایی‌ زبان Culpables، اقتباس بریتانیایی کتاب‌های پرفروش مرسدس رون لوپز نیز به‌ صورت یک سه‌گانه تولید خواهد شد. پرایم ویدئو تأیید کرده است دو فیلم Your Fault: London و Our Fault: London به عنوان […]

منبع متن: gamefa