هواداران سریال The Last of Us ناامید شدند

طبق گزارش‌ها نمره سریال The Last of Us در راتن تومیتوز به ۵۳٪ کاهش یافته است و اختلاف شدیدی بین نمره منتقدان و تماشاگران شاهدیم. امتیاز مخاطبان به فصل دوم سریال The Last of Us در سایت Rotten Tomatoes با انتشار قسمت دوم به ۵۳٪ کاهش یافت. این اتفاق در حالی‌ رخ داده که امتیاز […] منبع متن: gamefa