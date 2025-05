درآمد چشم‌گیر باندای نامکو در سال ۲۰۲۴ به لطف Elden Ring و Dragon Ball Sparkling! Zero

گزارش باندای نامکو برای سال مالی ۲۰۲۴ منتشر شد و بر اساس آن، بخش گیمینگ این شرکت به لطف Elden Ring: Shadows of the Erdtree و Dragon Ball Sparkling! Zero سال فوق‌العاده‌ای را پشت سر گذاشته است. بخش گیمینگ باندای نامکو در سال ۲۰۲۴ رشدی ۹۹۵ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۲۳ داشته است. فروش […]

منبع متن: gamefa