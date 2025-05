تقاضای توسعه‌دهنده No Rest for the Wicked از بازیکنان برای افزایش نظرات مثبت

توسعه‌دهنده بازی No Rest for the Wicked و Ori که مدتی قبل استقلال خود را از Take Two Interactive اعلام کرده بود، حال از بازیکنان تقاضا کرد برای رویارویی با موج امتیاز‌های منفی، نقد‌های مثبتی از خود به‌جای بگذارند. آخرین بازی در حال توسعه استودیوی Moon با نام No Rest for the Wicked، توسط بازیکنان […]

منبع متن: gamefa