دموی رایگان بازی Blades of Fire به‌زودی منتشر می‌شود

استودیوی MercurySteam هنوز تاریخ دقیقی اعلام نکرده، اما دموی بازی هک‌اند‌اسلش Blades of Fire پیش از عرضه رسمی در ۲۲ مه (۲ خرداد) در دسترس قرار خواهد گرفت. با عرضه بازی‌هایی چون DOOM: The Dark Ages و Elden Ring: Nightreign در همین ماه، احتمال دارد عنوان Blades of Fire تحت تاثیر آن‌ها چندان دیده نشود. […]

منبع متن: gamefa