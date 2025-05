تریلر جدید جی‌تی‌ای ۶ با ۴۷۵ میلیون بازدید در روز اول رکوردی تاریخی ثبت کرد

راک‌استار چند روز پیش، دومین تریلر بازی را منتشر کرد و حال اعلام کرده که این تریلر بیش از ۴۷۵ میلیون بازدید در روز اول در پلتفرم‌های مختلف داشته است. برای مقایسه، اولین تریلر این بازی که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، در بازه‌ی زمانی یکسان حدود ۹۳ میلیون بازدید داشت. این تریلر فقط در یوتیوب منتشر شده بود و در آن زمان بزرگ‌ترین عرضه‌ی غیرموزیکال در این پلتفرم محسوب می‌شد. راک‌استار مدعی است که انتشار این تریلر، بزرگ‌ترین لانچ ویدیو در تاریخ است.

در حوزه‌ی سینما، تریلر «ددپول و ولورین» (Deadpool & Wolverine) در ۲۴ ساعت اول به ۳۶۵ میلیون بازدید رسید و «چهار شگفت‌انگیز: گام‌های نخست» (The Fantastic Four: First Steps) بیش از ۲۰۰ میلیون بار دیده شد. واکنش گسترده و نزدیک به نیم میلیاردی به این تریلر، نشان‌دهنده تقاضای عظیم برای این بازی جهان‌باز است.

این اشتیاق حتی به موسیقی متن بازی نیز کشیده شده است. آهنگ استفاده‌شده در تریلر، «Hot Together» از گروه پویینتر سیسترز (The Pointer Sisters) بود که توسط شارون رابینسون (Sharon Robinson) نوشته شده است. اسپاتیفای اعلام کرده که میزان پخش این آهنگ پس از انتشار تریلر، با افزایش باورنکردنی ۱۸۲ هزار درصدی روبه‌رو شده است!

سولینا اونگ (Sulinna Ong)، مدیر جهانی محتوای اسپاتیفای، در بیانیه‌ای گفت:

جی‌تی‌ای همانند معدود چیزهایی دیگر، در فرهنگ عامه نفوذ کرده است. موسیقی از همان ابتدا با این مجموعه عجین بوده و دیدن اینکه طرفداران جدید و قدیمی با این قطعه‌ی نمادین ارتباط برقرار می‌کنند، بسیار خوشحال‌کننده است.

جی‌تی‌ای 6 بی‌تردید بزرگ‌ترین بازی سال آینده است که قرار است در ۲۶ می (۵ خرداد) برای پلی‌استیشن 5 و ایکس‌باکس سری ایکس/اس منتشر شود. در این میان گفته می‌شود که هزینه‌ی توسعه بازی بیش از یک میلیارد دلار بوده است.

