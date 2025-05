اولین تیزر از سریال Spider-Noir منتشر شد

اولین تیزر منتشر شده از سریال Spider-Noir، لحظات مهیجی را نمایش می‌دهد. تیزر منتشر شده نیکلاس کیج را در لباس این ابرقهرمانی نمایش می‌دهد. کیج قبلاً صداپیشگی این شخصیت را در انیمیشن Spider-Man: Into the Spider-Verse بر عهده داشته است. او همچنین قرار است در سال ۲۰۲۷ دوباره این نقش را در فیلم Spider-Man: Beyond […]

منبع متن: gamefa