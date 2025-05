مدیر اجرایی CD Projekt: سیری بهترین انتخاب برای نقش اصلی بازی The Witcher 4 است

مدیر اجرایی CD Projekt Red می‌گوید شخصیت سیری انتخابی عالی برای نقش اصلی بازی The Witcher 4 است و حضورش افق‌های جدیدی برای این مجموعه ایجاد می‌کند. پس از رونمایی از بازی The Witcher 4 در مراسم The Game Awards 2024، استودیوی CD Projekt Red به‌ شدت در حال کار بر روی این عنوان است. […]

منبع متن: gamefa