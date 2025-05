ریمستر The Sinking City به صورت غیر منتظره منتشر شد

نسخه ریمستر بازی The Sinking City که بازسازی آن با موتور Unreal Engine 5 توسط استودیوی Frogwares صورت گرفته است، حدود یک ماه پس از معرفی و به صورت غیر منتظره منتشر شد. در ادامه می‌توانید تریلر The Sinking City Remastered را تماشا کنید: برای کسانی که با این بازی آشنا نیستند، The Sinking City […]

منبع متن: gamefa