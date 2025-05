بازی Marvel 1943: Rise Of Hydra، ساخته جدید خالق Uncharted، تاخیر خورد

بازی Marvel 1943: Rise Of Hydra که توسط ایمی هنیگ، خالق بازی‌های Uncharted و Jak and Daxter، ساخته می‌شود تا اوایل ۲۰۲۶ تاخیر خورد. تیم سازنده نوشت: من خبر مهمی داریم که با شما به اشتراک بگذاریم: Marvel 1943: Rise Of Hydra اکنون برای عرضه در اوایل ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است. این مدت زمان اضافه […]

منبع متن: gamefa