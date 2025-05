پیش‌فروش ریمیک Star Wars: KOTOR در برخی فروشگاه‌ها آغاز شده است

ریمیک عنوان Star Wars: Knights of the Old Republic که به اختصار با نام KOTOR شناخته می‌شود؛ در سال‌های اخیر فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته‌ است. سال ۲۰۲۱ بود که پس از حدود دو دهه نسخه‌ تماما بازسازی‌ شده این بازی معرفی شد؛ آن هم با یک تریلر کوتاه که هدفش برانگیختن […]

منبع متن: gamefa