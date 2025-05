تریلر جدید فیلم Nobody 2 اکشن مهیجی را نشان می‌دهد

تریلر جدیدی از فیلم Nobody 2 منتشر شده که می‌توانید آن را در ادامه تماشا کنید. فیلم اکشن Nobody با بازی باب اودنکرک در سال ۲۰۲۱ پخش شد و به دلیل اکشن مهیجی که داشت، بینندگان زیادی را جذب کرد. این فیلم داستان فردی به اسم هاچ مینسل را روایت می‌کند که در فیلم Nobody […]

منبع متن: gamefa