نقد و بررسی قسمت پنجم فصل دوم سریال The Last of Us

قسمت پنجم فصل دوم سریال The Last of Us پر از ابهام‌های اخلاقی و لحظات وحشتناک است. قسمت پنجم فصل دوم The Last of Us با عنوان Feel Her Love به کارگردانی استیون ویلیامز، مانند یک دیگ بخار پرتنش عمل می‌کند؛ این قسمت از سریال سرشار از ابهام‌های اخلاقی و همچنین افشاگری‌هایی هولناک است که […]

منبع متن: gamefa