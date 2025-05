تریلر جدید فیلم Ballerina مبارزه آنا د آرماس با کیانو ریوز را نشان می‌دهد

به‌تازگی تریلر و پوستر جدیدی از فیلم مورد انتظار Ballerina منتشر شده است. پس از معرفی دومین اسپین از دنیای John Wick با عنوان Ballerina در سال ۲۰۲۲ میلادی، حالا مدت زمان زیادی با اکران این فیلم مورد انتظار فاصله نداریم. به همین دلیل، تریلر جدیدی از فیلم From the World of John Wick: Ballerina […]

منبع متن: gamefa