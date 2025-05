نقدها و نمرات بازی The First Berserker: Khazan منتشر شدند [به‌روزرسانی شد]

نقدها و نمرات بازی The First Berserker: Khazan در حال انتشار هستند. با بخش نتیجه‌گیری برخی از بررسی‌ها همراه باشید. گیمفا نیز همراه با پایان امبارگو، نقد و بررسی خود را منتشر کرد که ابتدا به آن می‌پردازیم: Gamefa 8.5/10 عنوان The First Berserker: Khazan یک تجربه‌ی سولزلایک بسیار جذاب و تا حد زیادی پولیش […]

منبع متن: gamefa