تصاویر جدیدی از اعضای تیم چهار شگفت‌انگیز منتشر شد

تصاویر جدید منتشر شده، اعضای تیم چهار شگفت‌انگیز را در فیلم The Fantastic Four: First Steps نمایش می‌دهد. فیلم The Fantastic Four: First Steps تحت کارگردانی مت شکمن (که پیش از این در ساخت سریال موفق WandaVision دست داشت) ساخته خواهد شد. در این نسخه، بازیگرانی از جمله پدرو پاسکال، ونسا کربی، جوزف کوئین و […]

منبع متن: gamefa